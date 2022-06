CURIOSITA’: Bellistri, da studente d’ingegneria a Catania alla conquista della Champions League

C’è un siciliano di Augusta alla corte di Carlo Ancelotti che con il Real Madrid (alla sua prima stagione) ha vinto la Champions League. Si tratta di Giuseppe Bellistri, classe 1987, che di professione fa il preparatore atletico. Secondo quanto riportato da La Repubblica, di strada ne ha fatta parecchia da quando viaggiava con la sua bicicletta, sfidando pioggia e freddo per raggiungere l’università dalla sua casetta milanese. “Peppe è il nostro orgoglio – dice l’amico d’infanzia Andrea Urratà – Ci conosciamo da più di vent’anni. Abbiamo frequentato lo stesso liceo scientifico e poi lui si è trasferito a Catania per studiare Ingegneria. Dopo 6 mesi, però, ha capito che non era la sua strada e ha mollato. Ha sempre avuto la passione per il calcio e così ha deciso di iscriversi alla facoltà di Scienze Motorie, inizialmente per diventare professore di educazione fisica, ma materia dopo materia ha capito che gli sarebbe piaciuto tentare di diventare preparatore atletico”.

