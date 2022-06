EX ROSSAZZURRI: Gomez conquista la quinta coppa in carriera

Ancora un trionfo per il ‘Papu’ Gomez. Uno dei migliori giocatori della storia del Catania, attualmente in forza al Siviglia, si è aggiudicato con la Nazionale argentina la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA (nota anche come Finalissima). L’Albiceleste ha infatti piegato con un rotondo 3-0 la deludentissima Italia di Roberto Mancini a Wembley, stadio che solo dieci mesi fa aveva visto gli azzurri vincere l’Europeo. Gomez ha assistito dalla panchina alla brillante performance della Selección alzando al cielo il suo quinto trofeo. Precedentemente l’ex Catania aveva festeggiato la vittoria della Copa Sudamericana (2007) e della Coppa Suruga Bank (2008) vestendo la casacca dell’Arsenal Sarandi. In Nazionale, invece, un Mondiale Under 20 (2007) ed una Coppa America (2021). Dopo avere dato slancio alla propria carriera scrivendo importanti pagine di storia con la maglia del Catania, vestendo anche le casacche di Metalist e, soprattutto, Atalanta calcando i palcoscenici dell’Europa League e della Champions League, proseguono le soddisfazioni per Gomez, idolo dei tifosi catanesi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***