EX ROSSAZZURRI: Odjer torna in Serie B, categoria in cui esordì con il Catania

Detto degli ex rossazzurri Silvio Baldini, Jacopo Dall’Oglio, Renzo Castagnini e Moses Odjer che festeggiano la vittoria dei playoff tra le fila del Palermo, a proposito di Odjer si tratta di un ritorno nella categoria che lo vide esordire proprio indossando la maglia del Catania. Il centrocampista ghanese in Italia fece un provino con il Chievo Verona prima di trasferirsi alle pendici dell’Etna. Cresciuto nelle giovanili del Catania, per Odjer l’esordio nel campionato italiano ed in Serie B avvenne il 29 novembre 2014. Allora l’Elefante perse di misura sul campo della Ternana, Odjer giocò 71 minuti sostituendo il difensore Alexis Rolin. Sedeva sulla panchina etnea Giuseppe Sannino, ex allenatore del Palermo. Due anni fa, quando il calciatore classe 1996 disse sì alla proposta del Palermo, sottolineò l’importanza della Sicilia nella sua carriera: “Torno in una terra, la Sicilia, che mi ha aiutato nell’ambito della crescita trovandomi bene. Quando arrivai a Catania avevo 17-18 anni. Non parlavo la lingua italiana e non conoscevo nessuno. Poi mi sono trasferito a Trapani”. In Italia Odjer ha anche militato tra le fila della Salernitana giocando per cinque stagioni di fila in B.

