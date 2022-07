EX ROSSAZZURRI: Antenucci, Moro e Scarsella nella Top 11 Serie C 2021/22

Lo scorso campionato si è concluso con qualche giornata d’anticipo per il Catania, costretto a salutare il calcio professionistico dopo che il Tribunale ha interrotto l’esercizio provvisorio e la FIGC determinato la cancellazione dai ranghi federali. Il giovane bomber Luca Moro, comunque, ha confermato di avere vissuto un’annata da grande protagonista in rossazzurro siglando 21 reti. Eleven Sports, piattaforma ufficiale di trasmissione delle partite del campionato di Serie C, ha inserito l’attuale punta in forza al Frosinone (in prestito dal Sassuolo) nella speciale Top 11 stagionale dei tre gironi.

Con lui altri due ex rossazzurri: il sempreverde Mirco Antenucci, giocatore-simbolo del Bari che grazie al Catania fece l’esordio in Serie A il 31 agosto 2008, categoria in cui ha realizzando anche la sua prima rete, su rigore, contro il Parma due anni dopo. Spazio, inoltre, al centrocampista-goleador Fabio Scarsella (decisivo ai fini della promozione del Modena in B) che ha lasciato un ricordo positivo a Catania malgrado i pochi mesi di militanza nella stagione 2015/16. Lo stesso calciatore classe ’89 dichiarò tempo fa ai microfoni di Eleven Sports: “Catania è stata un’esperienza positiva. Mi sono misurato con una piazza importante, di categoria superiore. Avevamo subito annullato la penalizzazione, riportando allo stadio la gente. Purtroppo poi la società ha fatto delle scelte e ci siamo separati”.

