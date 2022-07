EX ROSSAZZURRI: Rigoli nello staff del Modica

Riparte dall’Eccellenza l’avventura dell’ex allenatore del Catania Pino Rigoli, nome che qualche organo d’informazione aveva riaccostato alla panchina rossazzurra. Gli è stata affidata la direzione generale dell’area tecnica del Modica, che punta a vivere una stagione da protagonista. “Noi non proveremo a vincere il campionato – ha dichiarato – perché chi ci prova ha già perso, noi vinceremo. Non ci nascondiamo, puntiamo alla promozione. Il campo poi, come sempre dirà la sua”. Rigoli ha anche sottolineato il suo profondo legame con Modica a cui ha regalato il sogno della Serie C in passato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***