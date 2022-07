EX ROSSAZZURRI – Russini: “A Catania migliore stagione in carriera. Moro, in bocca al lupo

L’ex esterno offensivo del Catania Simone Russini parla per la prima volta da calciatore del Padova, dopo essere stato costretto a svincolarsi dal club rossazzurro a seguito della cancellazione dai ranghi federali: “E’ stata la migliore stagione della mia carriera a Catania, includo anche l’esperienza di Cesena tra quelle in cui ho fatto meglio. Dopo la sparizione del Calcio Catania non so se rimangano in archivio le statistiche, purtroppo mi porto dentro quello che è successo, indipedentemente dal numero di gol fatti e di assist effettuati. Il campionato svolto in Sicilia è servito comunque a mettermi ancora in mostra per farmi conoscere da altre squadre, come appunto il Padova che poi ha deciso d’ingaggiarmi. Approdo in una piazza importante e sono molto felice di questa occasione che mi è stata data”. Spazio anche per sottolineare la strepitosa stagione di Luca Moro ai piedi dell’Etna: “A Luca ho fatto un grosso in bocca al lupo perchè spero faccia una grande carriera, l’ho sentito soprattutto per congratularmi con lui. Moro ha disputato una stagione importantissima. Se io ho contributo alla realizzazione di qualche suo gol mi fa piacere, ma penso che i tanti gol fatti li avrebbe siglati a prescindere”.

