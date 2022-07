LA SICILIA: “Torneo di padel, Izco e Spolli sfideranno anche Totti e Roberto Mancini”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Oggi e domani il Country Club di Villanova di Castenaso (Bologna) organizza un torneo di padel il cui ricavato sarà devoluto a ‘La Mongolfiera onlus’ per aiutare le fagmilie con bambini affetti da disabilità. Tra i calciatori e gli ex (tutti devono aver disputato almeno una gara in Serie A) figurano gli ex rossazzurri Spolli e Izco (oltre a Simone Pesce). Si confronteranno anche con Francesco Totti e Candela (oggi alle 13) e con il C.T. azzurro Roberto Mancini, che gioca in coppia con Trebbi alle 11,40.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***