LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Se sarà Turati l’allenatore, anche qualche giovane in arrivo dalla Fiorentina?”

Da qualche giorno il toto-allenatore per la panchina del Catania include anche Marco Turati, attuale collaboratore tecnico di Vincenzo Italiano nella Fiorentina. “Quello con Laneri è un legame forte – si legge nell’edizione locale de La Gazzetta dello Sport -. Turati ha chiuso la carriera di calciatore a Siracusa durante la gestione dello stesso Laneri giocando dal 2016 al 2019. A quel punto ha raggiunto Italiano a Spezia e l’ha seguito anche in viola. I due erano anche compagni di squadra a Verona. Per sganciarsi da uno staff organizzato e ambizioso servono proposte di livello e quella di Catania potrebbe mandare in orbita Turati”. Il rapporto tra Laneri e Italiano, peraltro, è forte e va “al di là dei ruoli. Italiano, infatti, è stato lanciato dallo stesso Laneri – prosegue il quotidiano -. E i discorsi intavolati per far sganciare Turati prevedrebbero altri capitoli come, ad esempio, l’arrivo dal club viola di un paio di under da schierare e valorizzare in Sicilia”.

