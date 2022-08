EX ROSSAZZURRI – Bella (Udinese): “Dall’Eccellenza a San Siro grazie a mister Sottil”

Esordio in Serie A da allenatore per Andrea Sottil contro i Campioni d’Italia del Milan, in compagnia di Cristian Bella, Gianluca Cristaldi e Salvatore Gentile, anche loro ex rossazzurri che hanno seguito il tecnico di Venaria Reale dopo la proficua esperienza all’Ascoli. A proposito di Bella, che ricopre il ruolo di preparatore atletico, attraverso un post su Facebook ha celebrato proprio il momento dell’esordio assoluto in A. Sicuramente una grande emozione per lui, al di là della sconfitta maturata: “Ho iniziato a fare il prof nel 2002-2003, campionato di Eccellenza – le sue parole –. Sono trascorsi 20 anni da quel campionato; ricordo bene da dove sono passato e la lunga trafila che mi ha portato a San Siro con l’Udinese davanti a 70mila spettatori. Grazie a mister Sottil perché ha creduto in me!!”.

