CALCIO CATANESE: smentita la sparizione dell’Atletico Catania

L’Atletico Catania non è scomparso, ripartirà dalla Prima Categoria. Il Vice Presidente Gianluca Barbagallo risponde così (fonte La Sicilia) alle voci che si sono sparse negli ultimi giorni: “Gira in città una strana voce, che ha addiritturato interessato la stampa nazionale, e cioè che l’Atletico Catania sia stato cancellato dal panorama calcistico. Nulla di più falso, abbiamo semplicemente fatto una rinuncia alla categoria che ci competeva, cioè il campionato di Promozione per problemi economici e organizzativi. Credo sia legittimo fare scelte in termini di policy societaria, è un nostro diritto. Ciò non vuol dire che la società sia sparita, anzi incrementerà l’attività del settore giovanile e nei prossimi giorni chiederà al comitato regionale della LND l’ammissione ad un campionato inferiore a quello a cui abbiamo rinunciato. L’Atletico Catania è vivo e vegeto e vuole continuare ad essere una società che lavora sul territorio per e vuole valorizzare i tanti ragazzi catanesi”.

