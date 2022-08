MERCATO: Bani a Ragalna da una settimana, si decide per l’eventuale tesseramento

Centrocampista reduce da due anni a Siena, Cristiano Bani è alla ricerca di un progetto serio e solido, come ammesso nei giorni scorsi a mezzo stampa. Da circa una settimana il ragazzo classe 1999 si allena con il Catania a Ragalna. Ha anche preso parte agli allenamenti congiunti effettuati con la Russo Sebastiano Calcio ed il Taormina. Ancora, però, la società rossazzurra non ha ufficializzato il tesseramento. Segno che sono in corso delle valutazioni a riguardo, d’accordo con mister Giovanni Ferraro. Al momento sono sei i centrocampisti a disposizione del tecnico di Vico Equense (Di Grazia, Frisenna, Lodi, Rizzo, Palermo e Andrea Russotto). Si attende di capire se Bani sarà un componente della rosa del Catania 2022/23, oppure la dirigenza opterà per altre soluzioni.

