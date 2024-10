CATANIA-TEAM ALTAMURA: denunciati due tifosi etnei

NOTA STAMPA QUESTURA DI CATANIA

La Polizia di Stato ha identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria i due tifosi che, lo scorso 12 ottobre, in occasione dell’incontro di calcio Catania-Team Altamura, hanno acceso alcuni fumogeni nella “Curva Nord” dello stadio “Angelo Massimino”.

Si tratta di due ultras catanesi, di 31 e 24 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. I due sono stati individuati dagli agenti della squadra Tifoserie della Digos della Questura di Catania, grazie anche all’analisi delle immagini riprese dagli operatori della Polizia Scientifica. Ad entrambi i tifosi è stato contestato il reato di possesso e accensione di materiale pericoloso.

Altresì, considerato che entrambi gli uomini, in considerazione della loro condotta, sono da ritenersi soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive, nei loro confronti il Questore di Catania, a seguito di istruttoria curata dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso i relativi provvedimenti di Daspo per la durata di 1 anno.

