LA SICILIA: “Inglese, quello che… sa fare gol. Il Catania ha trovato il suo numero 9”

In attesa di un progetto allettante, in estate Roberto Inglese si allenava nella sua Vasto. “Svolgeva le sedue con grande impegno, perchè voleva farsi trovare pronto, qualora qualcuno avesse voluto coinvolgerlo in un campionato da vincere. Il ds del Catania Daniele Faggiano lo osservava, lo chiamava, gli mandava messaggi, lo corteggiava e poi al momento giusto ha svelato le sue carte facendogli la proposta ufficiale”, riporta La Sicilia.

Inglese, liberatosi dal Parma, è sbarcato a Catania “nei giorni più caldi del mercato estivo”. E’ approdato in Sicilia “un attaccante di altissimo profilo tecnico, un attaccante vero per trascinare il Catania verso il trionfo”. Qualcuno all’inizio “ha storto il naso, dubitando delle sue reali condizioni fisiche, ma Inglese che si è allenato con grande determinazione era pronto e lo ha dimostrato”, si legge.

Fin qui è il migliore marcatore rossazzurro. “Toscano ne sta gestendo la presenza in campo”, la punta risponde “con prestazioni di alto livello e i gol che i tifosi si aspettano da lui”, rivelandosi “efficace, funzionale, segna e muove la palla con grande classe, consentendo alla squadra di spostare il baricentro a seconda delle esigenze”, evidenzia l’articolo di Andrea Cataldo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***