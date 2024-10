LA VECCHIA: “Prova di forza a Foggia, sono fiducioso. Inglese può trascinare da solo il Catania se torna al 70% di quello visto al Chievo”

Intervento di Tino La Vecchia (tifoso del Catania, scrittore ed opinionista) nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television. Riportiamo di seguito un estratto:

“D’Andrea è uno specialista dagli undici metri. E’ capitato l’errore dal dischetto, il portiere ha scelto l’angolo giusto ed ha parato il rigore. Del resto De Lucia non è nuovo a queste prodezze. Inglese? Sette anni fa andava in doppia cifra in Serie A col Chievo Verona, ha disputato 150 partite in A segnando 38 gol. E’ stato anche convocato in Nazionale, non avendo però mai esordito in azzurro. Ha avuto una carriera frenata quando il Chievo lo ha venduto al Parma a buon prezzo, a seguito di due infortuni consecutivi. Inglese, se dovesse ritornare al 70% di quello visto a Verona oppure a Carpi – dove è stato protagonista della storica promozione in Serie A – da solo sarebbe in grado di trascinare il Catania tranquillamente in B”.

“Il Catania a Foggia mi piaciuto. Nel primo tempo non ha retto all’emotività del Foggia, che ha giocato con una carica e un’aggressività che il Catania non aveva, visto il precedente della la scomparsa tragica e prematura dei tre ragazzi. Il Catania non è riuscito ad adattarsi emotivamente allo slancio del Foggia, ma non è che i rossoneri abbiano fatto tutti questi tiri in porta oltre alle due reti. Montalto al primo momento si è mangiato un gol che andava fatto. Per me il Catania ha dato una grandissima prova di forza rimediando un punto guadagnato, non sono due punti persi. Sul campo si trova a -3 dal Benevento (non considerando il punto di penalizzazione), Benevento che è stato battuto proprio dal Catania, che non è detto non possa ripetersi nel match di ritorno. Io continuo ad essere fiducioso“.

“I giovani devono giocare, anche in Serie A. Ma devono giocare se sono bravi, non perchè giovani. Se un giovane vale poco, inutile schierarlo. Si devono trovare i giovani di valore. Il Catania per esempio ha avuto un quasi catanese d’adozione come Arena, che probabilmente arriverà in A con lo stesso Pisa. Il Catania attuale qualcuno ce l’ha nel settore giovanile, bisogna trovare il momento giusto per farli giocare“.

