GIOVANILI CATANIA: continua a mettersi in evidenza il promettente Edoardo Mannino

Prosegue con profitto l’avventura in maglia rossazzurra dell’attaccante Edoardo Mannino. Scordiense classe 2008, il ragazzo continua a mettersi in mostra nel settore giovanile del Catania FC. Dopo le esperienze maturate nelle giovanili del Calcio Catania, tra le fila della Katane Soccer, con il Torino (sostenendo un provino) e nel Benevento Under 15 Serie A e B (i campani vinsero la concorrenza di Parma, Sassuolo e Genoa), poi giocando sotto età negli Under 17 nazionali del Catania con 12 gol all’attivo, la scorsa stagione Mannino ha esordito anche nella Primavera di Marco Biagianti sotto età (ben due anni).

Quest’anno è partito nuovamente dalla squadra Under 17 del Catania, ma rimane un osservato speciale per l’Under 19. In occasione del recentissimo confronto stravinto dai giovani rossazzurri contro l’ACR Messina a Santa Lucia del Mela (ME), proprio Mannino è stato grande protagonista nell’undici di mister Giovanni Costanzo firmando la tripletta che ha deciso il match (0-3). Per il ragazzo dallo spiccato senso del gol sono già 6 le reti segnate in questo campionato. Il futuro sembra essere tutto dalla sua parte.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***