QUI CATANIA: a Torre del Greco con un buon numero di tifosi rossazzurri al seguito

Scadeva alle 19:00 di oggi, mercoledì 30 ottobre, il termine per potere acquistare biglietti per i tifosi del Catania interessati ad assistere alla gara in programma allo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco, dove gli etnei sfideranno la Turris. Nel giro di poche ore, la risposta del popolo rossazzurro non si è fatta attendere. Saranno infatti circa 250 i tifosi del Catania a supporto in Campania, numero significativo nonostante il turno infrasettimanale ed il poco tempo a disposizione per l’acquisizione dei tagliandi. Adesso tocca alla squadra di mister Toscano rispondere sul campo, fornendo una prestazione all’altezza.

