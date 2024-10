VERSO TURRIS-CATANIA: ritorno immediato in campo, servono risposte. Le ipotesi di formazione

Mister Domenico Toscano lo ha detto alla vigilia: “Mi attendo una risposta sul campo in termini di atteggiamento, concentrazione e attenzione“. Caratteristiche che il Catania non ha messo in mostra domenica scorsa, cedendo l’intera posta in palio al Latina davanti a 17mila tifosi rossazzurri comprensibilmente delusi. L’amarezza è ancora tanta per avere perso anche diverse posizioni in classifica, ma c’è tutto il tempo per rimediare.

La fortuna è che il Catania scenderà praticamente subito in campo, quattro giorno dopo l’inatteso scivolone casalingo. Avversaria la Turris a Torre del Greco, su un terreno di gioco in erba sintetica e contro una squadra che, forse più del Latina, difenderà con tanti uomini dietro la linea della palla sfruttando le ripartenze per colpire la retroguardia rossazzurra. Turris che, tra l’altro, ha chiamato a raccolta il pubblico torrese, promettendo massimo impegno nonostante le voci dall’extra campo.

Servirà, in primis, un Catania che offra una prova di personalità e carattere, al di là degli interpreti che mister Toscano opporrà ai corallini. L’infermeria si è arricchita di ulteriore elementi – D’Andrea e Lunetta in aggiunta a De Rose, Di Tacchio e Sturaro – ma il tecnico calabrese, come sempre, non cerca alibi, ritenendo che il Catania abbia mezzi, potenzialità e risorse per provare a fare risultato al “Liguori”, dove un buon numero di sostenitori catanesi non farà mancare il proprio supporto.

Provando ad ipotizzare l’undici di partenza del Catania in Campania, Bethers dovrebbe essere riproposto a difesa dei pali dopo la prestazione apprezzabile offerta contro il Latina. A distanza di pochi giorni si giocherà un’altra partita, al cospetto del Messina, dunque potrebbe esserci qualche variazione nella formazione iniziale anche per esigenze di turnover. Vedremo. Ierardi, Di Gennaro e Castellini dovrebbero ancora partire dal 1′, ma chissà che Toscano non decida di giocarsi la carta Quaini.

A proposito di quest’ultimo, è risaputo che l’ex Fiorenzuola può giostrare all’occorrenza pure a centrocampo. Ultimamente Toscano lo ha impiegato molto più spesso proprio in questo settore. Possibile, dunque, anche l’inserimento di Quaini in mezzo al campo in compagnia di Verna e Carpani. Luperini è un altro tassello su cui il mister potrebbe fare affidamento, magari prendendo il posto di Jimenez, che nelle ultime due gare ha accusato un calo. Raimo (o Guglielmotti) e Anastasio agirebbero sulle fasce. In avanti, con la certezza di non disporre degli infortunati D’Andrea e Lunetta, si va verso l’impiego di Stoppa e Inglese, ma c’è anche l’opzione Montalto.

Ricordiamo che a dirigere l’incontro sarà il sig. Luca De Angeli della sezione di Milano, coadiuvato dagli assistenti Pio Carlo Cataneo (Foggia) e Luca Capriuolo (Bari). Quarto ufficiale Stefano Striamo (Salerno). Non è prevista la copertura televisiva gratuita della partita, visibile su Sky/NOW.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***