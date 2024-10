QUI CATANIA: percorso di recupero per De Rose, vicino il rientro

Prima l’infortunio riportato da Di Tacchio, successivamente fuori il rigenerato Sturaro, in seguito si è aggiunto De Rose. Tre pedine molto importanti per il centrocampo rossazzurro e, in generale, nei meccanismi di gioco del Catania. Mister Toscano, comunque, è riuscito a sopperire alle mancanze chiedendo una volta di più applicazione e disponibilità a giocatori come Carpani e Luperini, oppure allo stesso Jimenez, trequartista puro che sabato scorso ha agito nella posizione di mezzala sfornando comunque una prestazione molto più che lusinghiera.

Bisogna attendere ancora per i rientri dagli infortuni. De Rose, però, ha iniziato il percorso di recupero sul campo e, dunque, si avvicina per lui il ritorno tra i convocati. C’è, poi, da valutare la condizione fisica di Quaini, uscito malconcio nel finale del confronto con il Team Altamura per un problema alla caviglia. In vista della trasferta di Foggia, torna a disposizione Bethers, nuovamente in sede a partire da giovedì dopo avere risposto presente alla chiamata in Under 21 per gli impegni della Lettonia.

