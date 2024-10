STOPPA: Toscano lo tiene sempre più in considerazione, il gol nel mirino

Otto presenze in campionato finora con la maglia del Catania, la firma di un assist (a Biella contro la Juventus Next Gen) e quel fastidioso zero alla voce “gol fatti”. Matteo Stoppa, giocatore che il Catania ha prelevato dalla Sampdoria nelle battute conclusive del mercato estivo, mira a sbloccarsi in fase realizzativa.

Seconda punta, esterno offensivo o trequartista all’occorrenza, là davanti il calciatore classe 2000 può ricoprire un pò tutti i ruoli e sta acquisendo un buon minutaggio. Anche lui rientra nelle rotazioni di Toscano. Una concorrenza sana e leale anima gli attaccanti del Catania. Tra questi, Stoppa si registra complessivamente in crescita nelle prestazioni. Toscano gli chiede di essere meno precipitoso, più ‘cattivo’ e concreto negli ultimi metri.

Generosità, spunti e giocate interessanti non sono state ancora tradotte in gol. Gol che Stoppa ricerca con sempre maggiore insistenza. E’ a secco di reti dal 22 maggio 2023, entrando una volta nel tabellino dei marcatori nell’incontro vinto per 2-0 dal Vicenza contro la Pro Sesto (playoff). In quella stagione il ragazzo andò in doppia cifra (10 realizzazioni), effettuando anche la bellezza di 9 assist. Segnali tangibili di un contributo validissimo, auspicando di vivere un’annata da protagonista anche alle pendici dell’Etna, in una categoria dove Stoppa fece particolarmente bene prima ancora tra le fila della Juve Stabia – nel girone C – con 11 gol e 6 assist nella stagione 2021/22.

