Segna Inglese, ma non basta per vincere: il Catania porta a casa un punto

La trasferta di Torre del Greco produce un solo punto. Il Catania cercava i tre punti per riscattare lo scivolone interno con il Latina, invece deve accontentarsi di un pareggio contro la Turris. Anzi, il Catania ha rischiato in più di un’occasione di uscire con le ossa rotto da un confronto, comunque, influenzato dall’inferiorità numerica rossazzurra per l’espulsione di Guglielmotti, che ha costretto gli etnei a giocare in dieci uomini per 40 minuti nella ripresa.

Succede tutto proprio nel secondo tempo, con Ekuban capace di rispondere al momentaneo vantaggio di Inglese e, poi, una serie di emozioni nell’economia di una gara rimasta in bilico fino alla fine. I due allenatori, Conte da una parte e Toscano dall’altra, schierano le squadre a specchio, secondo un 3-4-2-1. I corallini si affidano alla fantasia di Giannone e Nocerino alle spalle di Ekuban, mentre i rossazzurri rispolverano la soluzione Carpani-Luperini sulla trequarti a sostegno di Inglese, impiegando Quaini a centrocampo.

PRIMO TEMPO – Catania che prova a fare la partita e torresi ben chiusi dietro sfruttando le ripartenze, chance per andare a segno con il contagocce e tanto agonismo. Al 9′ il Catania trova la via della rete, ma Anastasio – nel momento in cui riceve un cross dalla destra – viene pescato in fuorigioco prima di colpire di testa il pallone. Gli etnei cercano di scardinare la difesa in qualche modo, ma la metà campo corallina è piuttosto affollata ed è complicatissimo trovare varchi liberi.

Al 22′ bel suggerimento di Quaini verso l’area campana, sponda di Luperini a beneficio di Guglielmotti che controlla la palla in posizione interessante, tuttavia l’arbitro ferma il gioco ravvisando una posizione di fuorigioco dell’ex Ternana. Prima dell’intervallo, incornata di Di Gennaro fuori bersaglio, idem il tiro dalla lunga distanza di Ndiaye. Al 43′, invece, la Turris sfiora il patatrac con Ndiaye che scivola e per poco Carpani non ne approfitta, bravo il portiere ad uscire tempestivamente. Un paio di minuti più tardi, Turris pericolosissima: Ekuban colpisce di testa a botta sicura, vola Adamonis che alza la palla in corner.

SECONDO TEMPO – Catania apparentemente più propositivo nelle battute iniziali. Proprio la squadra di Toscano riesce a sbloccare il risultato. Lo fa con il solito Inglese (52′): cross di Guglielmotti sul secondo palo sorprendendo la difesa della Turris, irrompe l’ex punta del Parma che insacca. A questo punto i padroni di casa cambiano atteggiamento, dovendo recuperare lo svantaggio. L’episodio dell’espulsione di Guglielmotti al 56′ (doppio giallo, parso eccessivo) cambia completamente il tema della gara. In 10 contro 11 il Catania soffre tanto l’aggressività dei corallini, riversatisi in avanti alla ricerca del pari.

La Turris colleziona cross e angoli nella speranza di perforare la difesa catanese. Toscano corre ai ripari inserendo Raimo al posto di Luperini (62′), successivamente Stoppa per Carpani (71′) ma è sempre la Turris ad attaccare con grande intensità mantenendo il pallino del gioco. Gli assalti della squadra di Conte vengono premiati con il gol del pareggio, che arriva al 73′: apertura di Nocerino per Boli, lo scarico per Onofrietti che pesca in area Ekuban, bravo ad impattare in rete anticipando Adamonis. L’1-1 non arresta la spinta della Turris, Catania alle corde che fatica a ripartire.

Toscano effettua un triplo cambio mettendo dentro Gega, Montalto e Forti al posto di Anastasio, Inglese e Quaini. Ma è ancora la Turris a premere sull’acceleratore. Al 86′ imbucata di Scaccabarozzi per Nocerino, che a tu per tu si fa ipnotizzare dal portiere. Soffre la squadra rossazzurra che, al 90′, deve dire grazie a Montalto per un salvataggio sulla linea a portiere battuto. Corallini sbilanciati in avanti che rischiano grosso nel finale con Stoppa che entra in area, scarta il portiere ma si allunga troppo il pallone e l’azione sfuma. Scaduti i 6′ minuti di recupero, l’arbitro dice che può bastare così e manda le squadre negli spogliatoi per un risultato che non soddisfa nessuno.

