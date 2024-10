VERSO FOGGIA-CATANIA: dirige Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Precedenti, curiosità e statistiche dell’arbitro

Sono stati designati gli arbitri per la decima giornata del campionato di Serie C. La partita Foggia-Catania, in programma domenica sarà diretta da Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Luca Lisi (Firenze) e Davide Merciari (Rimini). Quarto ufficiale Andrea Ancora (Roma 1).

Curiosità: nel 2016 vinse il premio Giosuè Di Blasio, nel ricordo di un personaggio importante della sezione AIA di Ostia Lido, incoronando l’associato distintosi maggiormente per meriti tecnico-associativi.“Classe 1991, Dario ottiene l’abilitazione ad arbitrare nel gennaio 2007, impiegando due anni per ottenere il passaggio al CRA Lazio – si legge in una nota emessa allora -. Qui il cammino del nostro arbitro si fa impervio, costellato dagli attestati di stima della commissione allora in carica ma al contempo colmo di insidie: a causa di ripetuti problemi di salute, Dario rallenta il passo e perde di fatto due anni di carriera. Nel periodo più difficile del suo percorso arbitrale, non sono mancati i detrattori a sbarrargli il passo o chi, mosso dalla compassione, non riusciva ad andare oltre a un: “Pensa a curarti, magari ti facciamo fare una tessera, le partite le potrai andare a vedere lo stesso”. Poi ha ripreso l’attività raddoppiando i propri sforzi ed è stato premiato. Attualmente è alla quarta stagione nella CAN C.

Si registrano tre precedenti da direttore di gara con il Catania per il “fischietto” laziale: la vittoriosa trasferta di Giugliano per 1-0 con gol di Carmine all’80’ il 26 novembre 2023, la batosta ricevuta dall’Avellino per 5-2 al “Partenio-Lombardi” il 6 marzo scorso che costò l’esonero di mister Lucarelli (a segno per i rossazzurri Marsura e Castellini, con Furlan all’esordio stagionale a difesa dei pali) e la vittoria catanese per 1-0 con gol di Carpani contro il Benevento in questa stagione tra le mura amiche. Due precedenti, invece, con il Foggia: il 2-2 casalingo maturato quattro anni fa al cospetto del Fasano, in Serie D, e la sconfitta per 2-0 sul campo della Turris nel campionato di Serie C 2023/24.

Di Francesco ha diretto 42 partite in Serie C (Coppa Italia e playoff compresi) estraendo 230 cartellini gialli e 8 cartellini rossi, di cui 6 per somma di ammonizioni, fischiando 16 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 19 vittorie per le squadre di casa, 13 pareggi e 10 successi per le formazioni impegnate in trasferta. Considerando le sole gare del girone C di Serie C, invece, Di Francesco ha arbitrato 14 incontri estraendo 89 cartellini gialli, 2 rossi concedendo 4 rigori con un bilancio di 7 successi casalinghi, 3 pareggi e 4 acuti esterni. Infine, sotto la direzione arbitrale del sig. Di Francesco, l’ultima vittoria in terza serie di una squadra in trasferta risale a novembre 2023, la già citata vittoria del Catania a Giugliano.

