FOGGIA-CATANIA: ecco dove seguire la partita in tv

Domenica 20 ottobre il Catania, reduce dalla vittoriosa prestazione contro il Team Altamura, affronterà il Foggia per la decima giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 15.00 allo stadio “Pino Zaccheria”, sarà il quinto confronto esterno in questo campionato per i rossazzurri dopo avere affrontato lontano dal “Massimino” Benevento, AZ Picerno, Audace Cerignola, Monopoli e Casertana. In vista del match non è prevista in tv la copertura gratuita dell’incontro. I possessori di abbonamento potranno assistere alla gara su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251), in live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW. La partita sarà trasmessa in differita lunedì 21 ottobre alle 22.15 su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre in tutta la regione siciliana), emittente che garantirà la diretta ed in esclusiva di quattro partite del Catania in trasferta nel corso della stagione.

