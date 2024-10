VERSO FOGGIA-CATANIA: Toscano, si rinnova la sfida con i satanelli e Capuano. I precedenti

Si rinnova la sfida tra squadre allenate da Mimmo Toscano ed Eziolino Capuano. Domenica i due tecnici si confronteranno per la quarta volta in carriera. L’allenatore calabrese è imbattuto nei precedenti con il collega. Nella stagione 2014/15, in terza serie, Toscano guidava il Novara e Capuano l’Arezzo: il match d’andata si concluse a reti bianche mentre nella gara di ritorno il Novara prevalse di misura al “Silvio Piola” per effetto del gol siglato dall’ex attaccante rossazzurro Luigi Della Rocca. A fine stagione l’Arezzo si piazzò a metà classifica, il Novara festeggiò la promozione diretta in B.

Nel 2019/20 ancora un’annata brillante per Toscano, stavolta sulla panchina della Reggina che riportò in cadetteria. Il 27 ottobre 2019 piegò la resistenza dell’Avellino di Capuano in terra campana: doppietta di Denis per i calabresi, inutile gol di Charpentier per i padroni di casa.

Mister Toscano, inoltre, domenica sfiderà il Foggia per la quinta volta da allenatore. L’11 ottobre 2009, al timone del Cosenza, travolse i satanelli 4-0 (doppietta di Scotto, a segno anche Porchia e Biancolino). Qualche mese dopo, gara di ritorno, Cosenza corsaro a Foggia: al gol rossonero di Desideri (assist del catanese ed ex Catania Francesco Millesi) risposero Danti (doppietta) e Biancolino per il definitivo 1-3. Entrambe le squadre militavano in Prima Divisione Lega Pro.

Nella stagione 2011-12, Toscano trionfa sulla panchina della Ternana conquistando la promozione diretta in Serie B. Nel corso del campionato il Foggia riuscì ad avere la meglio sulle Fere per 3-1 allo “Zaccheria” con realizzazioni di Molina e Wilson Cruz (2) per la squadra pugliese, di Pisacane per i rossoverdi, invece a Terni le due squadre non andarono oltre l’1-1: vantaggio umbro grazie al rigore trasformato dalla punta catanese ex Catania Gianluca Litteri, pari di Defrel a pochi minuti dal 90′.

