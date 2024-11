ARONICA (all. Trapani): “A Catania per vendicare l’immeritata sconfitta in campionato”

Così l’allenatore del Trapani Salvatore Aronica, ai canali ufficiali granata, in vista del confronto di Coppa Italia Serie C contro il Catania:

“Abbiamo pochi giorni per ricaricare le pile ma saremo pronti a battagliare come sempre perchè si tratta di una competizione importante e ci teniamo a ben figurare, affronteremo il match nel migliore dei modi. Dalla gara vinta 4-0 col Latina è arrivato un segnale importante, bisognava riprendere a correre e muovere la classifica dopo buone prestazioni dove però avevamo raccolto poco. Servivano punti per restituire entusiasmo, fiducia e autostima”.

“Affrontiamo nuovamente il Catania dopo avere perso contro i rossazzurri in campionato. Ricordo un ko immeritato, dove il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Motivo in più per scendere in campo concentrati, con la giusta cattiveria agonistica vendicando quella sconfitta. Abbiamo una rosa dove quasi tutti hanno giocato finora. Applicheremo un turnover ragionato sul dispendio di energie modificando il meno possibile cercando di mettere in condizione chi entrerà dal 1′ in un contesto già oliato. Assenti? Udoh, Zuppel e Valietti purtroppo non potranno prendere parte alla gara”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***