ARONICA (all. Trapani): “Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”

L’allenatore del Trapani Salvatore Aronica si esprime in sala stampa sul match perso a Catania:

“Mi aspettavo questo tipo di partita perchè sapevamo che il Catania ci avrebbe aggredito nella prima frazione, subendo parecchi cross e la loro pressione specialmente nella seconda parte del primo tempo. Abbiamo avuto le occasioni per andare in gol. Una volta chiusa la prima frazione in svantaggio, ho dovuto giocoforza fare dei cambi per cercare di ribaltare la partita e credo che la prestazione del secondo tempo meritasse qualcosa in più in termini di risultato. il rimpianto c’è perchè abbiamo avuto 2-3 palle nitide che non abbiamo sfruttato bene. Credo che il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio”.

“Siamo venuti a Catania a giocarci la partita, nel piano gara iniziale ho utilizzato due esterni offensivi con Bifulco e Spini, il primo si accentrava per giocare tra le linee. Nei primi 45′ abbiamo sofferto forse gli esterni del Catania in maniera un pò eccessiva, nella ripresa cambiando qualche interprete abbiamo fatto molto meglio col Catania che è venuto meno fisicamente calando il ritmo”.

