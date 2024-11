ARONICA (all. Trapani): “Voglio una squadra garibaldina a Catania. Etnei tutt’altro che in difficoltà in base alle prestazioni”

Salvatore Aronica, allenatore del Trapani, parla così in vista del match di Catania attraverso i canali ufficiali del club granata:

“Le vittorie danno sempre un pizzico di entusiasmo, voglia e autostima. E’ stata una settimana importante, abbiamo avuto la possibilità di preparare nel modo migliore la trasferta di Catania. Sappiamo che è un derby molto importante, la vittoria con la Cavese ci spinge a dare qualcosina in più, lavorando con maggiore tranquillità e serenità. Voglio vedere a Catania un Trapani gagliardo, garibaldino, che non si tiri indietro giocando a viso aperto. Il derby ti dà sempre qualcosa in più a livello di adrenalina, temperamento e carattere, quindi c’è bisogno di attingere a queste qualità per fare una grande prestazione. Se la faremo, potremmo ambire a fare un grande risultato”.

“Ho giocato tanti derby a Catania da avversario. E’ un campo che conosco, che dà l’adrenalina giusta a chi scenderà in campo perchè si respira aria di calcio vero, importante, di campi seri che hanno fatto grande il blasone della Sicilia. Sarà un prestigio per tutti giocare questa gara. Sono due squadre con ambizioni importanti che hanno allestito rose per tagliare traguardi importanti, siamo molto vicini in classifica e questo ti obbliga a dare qualcosa in più per avere la meglio sull’avversario”.

“Non bisogna fidarsi del Catania. E’ una squadra in salute che non sta collezionando risultati positivi ma grandi prestazioni. Ha elementi importanti, individualità che l’anno scorso hanno fatto molto bene, squadra di categoria, servirà l’approccio giusto in una gara da prendere con le pinze perchè ritengo il Catania tutt’altro che in difficoltà. Noi siamo al completo, recuperiamo infortunati e squalificati, andremo lì con un gruppo coeso e compatto”.

