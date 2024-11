CASTELLINI – Bellissimo traguardo a Crotone: 100 volte Catania

Non ha saltato un solo minuto in questo campionato, Alessio Castellini. Il capitano rossazzurro è sempre più un elemento cardine del Catania. Giunto alla terza stagione sotto l’Etna, dopo avere contribuito a riportare l’Elefante nel calcio professionistico, il jolly difensore bresciano si è confermato anche in Serie C un tassello imprescindibile nello schieramento tattico.

Esempio da seguire all’interno del gruppo, Castellini è entrato nel cuore dei tifosi per l’impegno garantito in campo, per l’attaccamento alla maglia che dimostra di gara in gara, per la personalità che contraddistingue le sue prestazioni, per l’atteggiamento e lo spirito che evidenzia in ogni situazione di gioco. Un vero leader, di poche parole ma che preferisce far parlare i fatti.

I fatti dicono che le performance del difensore classe 2003 raramente scendono sotto la sufficienza e la sua importanza nell’economia del gioco etneo è testimoniata anche dal numero di presenze evidenziato da quando milita nel Catania: 99. Significa che, per Castellini, se dovesse giocare col Crotone, la partita in programma allo “Scida” varrà la centesima apparizione in rappresentanza dei colori rossazzurri. Motivo di vanto ed orgoglio, la gara numero 100 per un calciatore che ha sempre dato tutto per la causa del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***