CATANIA-CAVESE: ufficializzato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno

Come noto è già iniziata la prevendita dei biglietti validi per assistere al confronto Catania-Cavese, in programma sabato 30 novembre allo stadio “Angelo Massimino”. Per l’occasione il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di trasferta ai tifosi aquilotti, più precisamente ai residenti nella provincia di Salerno e la chiusura del Settore Ospiti. Pesano gli scontri tra le tifoserie di qualche settimana fa, nella notte, sull’autostrada A2, allo svincolo di Tarsia (provincia di Cosenza) che hanno causato rallentamenti e disagi alla circolazione del traffico sull’autostrada, quando i supporter rossazzurri rientravano da Torre del Greco e quelli della Cavese da Messina.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***