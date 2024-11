TOSCANO: “Diamo l’opportunità ai nostri giovani di giocare in uno stadio glorioso. Vogliamo fare una buona gara”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano alla vigilia del derby siciliano di Coppa Italia Serie C col Trapani, rilascia alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali rossazzurri:

“Abbiamo avuto pochi giorni per preparare questa partita, ma sono cose che devi affrontare. Abbiamo cercato di recuperare un po’ di energie fisiche e mentali. Prepariamo la gara volendo dare l’opportunità ai nostri giovani di indossare questa maglia in uno stadio glorioso, davanti ai propri tifosi assaporando cosa significa giocare per il Catania. A qualcun altro che è lontano dal campo di gioco da qualche settimana servirà fare minutaggio. Stiamo cercando di preparare la partita nel miglior modo possibile”.

“Col Trapani ci conosciamo abbastanza bene. Ci rincontriamo dopo qualche settimana. La Coppa Italia ed il campionato sono due competizioni diverse. Noi vogliamo fare una buona partita, onorare questa competizione vedendo all’opera qualche ragazzo che in futuro potrebbe dare il proprio contributo al Catania. Mi aspetto che la squadra risponda bene dal punto di vista mentale, a prescindere da chi giocherà, di tenere il campo nella maniera giusta, di giocare con coraggio, personalità, rimanendo in partita con lucidità e concentrazione il più possibile perché è quello che poi determina la prestazione. Sono convinto che i nostri giovanotti, insieme a qualche calciatore di esperienza, potranno contribuire a fornire una grande prestazione”.

VIDEO: le parole di Toscano

