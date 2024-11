DALLA SALA STAMPA – Toscano: “I ragazzi non mollano. Vedremo dove arriverà questo Catania. Su De Rose, Lunetta e D’Andrea…”

In aggiunta alle dichiarazioni rilasciate a Globus Television, riportiamo le parole di mister Domenico Toscano in sala stampa dopo l’1-1 maturato allo stadio “Liguori” contro la Turris:

“Vedremo domani come sta procedendo il recupero di De Rose. Lunetta penso che ce lo riavremo a disposizione per la settimana prossima. D’Andrea aveva un grosso ematoma al fianco, se non si assorbe l’ematoma non sai i tempi per poterlo riavere in campo. Le variabili sono state tante quest’anno. Quando inizi a costruire da zero, rifondando tutto, creando un nuovo gruppo, una nuova identità, un nuovo spirito e durante il percorso affronti le difficoltà che abbiamo avuto, ci sta un momento in cui paghi un pochettino il fatto di tirare la carretta”.

“I ragazzi non hanno mollato, non mollano e non vogliono mollare, continuando a stare sul pezzo. Mi piace vedere nella squadra questo spirito di affrontare i momenti non positivi con coraggio, non nascondendosi dietro alibi o giustificazioni, cercando di trovare soluzioni sempre, andando avanti così partita dopo partita. Poi vedremo dove arriverà questo Catania”.

