GEGA: “Catania, posso dare ancora molto di più. Ad Avellino con carattere”

Ertijon Gega, difensore reduce dall’esordio da titolare con la maglia del Catania, attraverso i canali ufficiali rossazzuri parla del match vinto contro il Trapani commentando l’atmosfera che si respira all’interno del gruppo in vista del confronto di Avellino. Ecco quanto evidenziato:

“La partita è andata molto bene, sono davvero contento della prestazione della squadra e della mia, che è servita a tutti per portare a casa il risultato. I compagni mi aiutano molto, mi trovo bene con loro, il mister e lo staff. Mi trovo molto bene anche in città, con i tifosi. Questa è una piazza importante, da categoria superiore. Mi piace vedere gente che vive di calcio. Qui si parla di calcio tutto il giorno”.

“Il girone C di Serie C spicca soprattutto per l’intensità ed il calore delle piazze, si respira più aria di calcio. Questa forse è la differenza principale rispetto agli altri gironi. Venerdì ho giocato la mia prima partita da titolare in rossazzurro, ma so di potere ancora dare molto di più al Catania. Il mister mi chiede di fare cose cose semplici, tocca a noi giocatori scendere in campo. Se seguiamo le indicazioni del mister è tutto più facile“.

“Avellino-Catania? Sarà una gara importante. Dovremo mettere carattere sul rettangolo di gioco, cercare di essere più tosti possibile per portare a casa i tre punti. Siamo un gruppo di ragazzi che si aiutano molto, soprattutto i grandi danno una grossa mano a noi più giovani. Ci aiutano su tutto. Stiamo bene insieme”.

VIDEO: le parole di Gega

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

