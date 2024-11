LA SICILIA: “Catania, l’importanza di questo mese. Scrollandosi di dosso incertezze ed errori”

“Il novembre del Catania dovrà rivelare quali sono le potenzialità del gruppo, la tenuta mentale e fisica, la capacità di misurarsi con avversari che guardano all’alta classifica senza nascondersi”, riporta La Sicilia con riferimento ai prossimi incontri con Crotone (avversario questa sera allo “Scida), Trapani e Avellino.

Si sottolinea anche l’importanza, per il Catania, di “scrollarsi di dosso incertezze ed errori per avvicinarsi alle idee di un allenatore che continua a lavorare infischiandosene di penalizzazioni, blocco sul mercato, infortuni gravi tanto da privare l’intero centrocampo degli uomini migliori. Lavoro e basta, Toscano”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro. Ieri il tecnico rossazzurro “ha fatto cenno alle difficoltà legate agli imprevisti che ogni squadra deve affrontare. E la sua risposta è stata chiarissima: nessun alibi, bisogna lavorare traendo spunto anche dagli errori, purche non diventino una costante”.

