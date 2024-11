PAGELLE DI REPARTO: Bethers, guizzo felino. Jimenez con qualità, Stoppa e D’Andrea fanno la differenza

Pareggio per 2-2 del Catania sul campo dell’Avellino. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella sedicesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 6+

La difesa rossazzurra, tutto sommato, tiene botta al cospetto di un attacco molto importante pagando dazio a seguito di qualche sbavatura. Il bomber Patierno viene sistematicamente annullato, peccato perchè sui gol di Redan si poteva fare meglio.

Il migliore in difesa:

Bethers 7 – Guizzo felino in occasione del rigore calciato dallo specialista Patierno. L’estremo difensore lettone, per il resto, si rivela puntuale nelle uscite facendo il suo.

Castellini 6+, Di Gennaro 6, Raimo 6

CENTROCAMPO 6

Chi gioca non fa rimpiangere gli assenti. Difficile contrastare il centrocampo avellinese che può vantare diverse opzioni di rilievo, ma Jimenez e Verna fanno girare palla con qualità ed è da sottolineare la prova di grande sacrificio della mediana rossazzurra.

Il migliore a centrocampo:

Jimenez 6.5 – Toscano lo fa agire nelle vesti di playmaker, lui conferma le positive impressioni già evidenziate in precedenza crescendo sul piano fisico e della disciplina tattica. Quando entra nel vivo del gioco mette in difficoltà la formazione ospite.

Carpani 6-, Verna 6, Anastasio 6, Luperini 5.5, Quaini s.v.

ATTACCO 6.5

Fantasia, tecnica, estro, qualità e dinamismo. Funziona l’intesa in avanti. Inglese si sacrifica molto per la causa, fa a sportellate, lotta e favorisce l’inserimento dei compagni. Stoppa crea più di qualche grattacapo alla difesa irpina. D’Andrea si sblocca, trovando il primo gol in rossazzurro. La retroguardia biancoverde fatica a contenerlo. Anche lui è protagonista.

Il migliore in attacco

Stoppa 7+ – Il gol che avrebbe meritato venerdì scorso al cospetto del Trapani, lo trova ad Avellino. Attraversa un eccellente stato di forma e si vede. Tra le linee ispira, crea e supporta la squadra creando costante pericolosità.

D’Andrea 7, Inglese 6

