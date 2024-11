TOSCANO a Telecolor: “Segnale di forza in un momento di emergenza. Questa squadra ha dei valori”

Al termine della partita pareggiata dal Catania ad Avellino per 2-2 il tecnico Mimmo Toscano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Telecolor:

“La squadra ha dato un segnale di forza nonostante il momento impegnativo e di emergenza, ma io avevo fiducia nei ragazzi e nel contributo che possono dare al Catania. Oggi lo hanno dimostrato. Peccato perché con un po’ più di scaltrezza e di mestiere potevamo portare a casa la partita. Anche l’Avellino ha creato le sue occasioni per poter pareggiare e andare in vantaggio. Si poteva fare qualcosa in più ma sono stracontento della prova dei ragazzi che hanno fatto un passo avanti rispetto alle precedenti partite. Mi fa ben sperare perché la crescita che stanno avendo dal punto di vista mentale è importante. Per questo faccio loro i miei complimenti: non era facile venire qui ad Avellino – campo difficile contro una squadra forte – e nella nostra situazione fare una partita del genere”.

“I ragazzi hanno disputato un match encomiabile, volevo vedere questo atteggiamento, questa concentrazione, questa lucidità. Quando Carpani ha avuto i crampi, ho fatto entrare Quaini ma avevo questo unico cambio quindi ho dovuto aspettare un attimino. Altrimenti rischiavi il ragazzino, Forti o Allegra, da buttare in campo in una gara così. Dobbiamo continuare su questa strada, da questa prestazione si deve cercare di migliorare sempre perché questa squadra ha dei valori, soprattutto morali, che ha dimostrato oggi, con il Trapani e nei momenti difficili. Vuol dire che i ragazzi tengono al Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***