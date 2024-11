PAGELLE DI REPARTO: Stoppa illumina il gioco, si spreca ancora tanto. La difesa tiene botta

Vittoria per 2-1 del Catania sul Trapani al “Massimino”. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella quindicesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 6

La difesa rossazzurra tiene botta al cospetto di un attacco importante. Lescano viene sistematicamente annullato, qualche occasione viene concessa, compreso un gol, ma nel complesso il reparto ha retto bene e, aspetto importante, ha aiutato il resto della squadra anche in fase di costruzione del gioco.

Il migliore in difesa:

Castellini 6.5 – Segna nel primo tempo, nella ripresa ha il coraggio di tirare un rigore che viene clamorosamente sbagliato. Nel complesso, però, la sua prova resta certamente positiva per il profuso impegno.

Bethers 6, Di Gennaro 6+, Gega 6

CENTROCAMPO 6

Il reparto che in questo momento soffre di più, tra assenze ed equilibri difficili da trovare. Nonostante questo, l’impegno in mediana non manca.

Il migliore a centrocampo:

Jimenez 6.5 – Gioca una partita autorevole, seppur in un ruolo che lo sacrifica a giocare più indietro rispetto alla posizione a lui più congeniale.

Raimo 6-, Verna 6-, Anastasio 6, Guglielmotti 6, Carpani 6, Quaini 6

ATTACCO 6.5

Reparto offensivo determinato a far dimenticare le prestazioni tra luci ed ombre delle passate partite. C’è maggiore brio, qualche idea in più da sviluppare, ma si spreca ancora tanto.

Il migliore in attacco

Stoppa 7 – Ispira, crea e supporta la squadra nei momenti chiave. La sua partita poteva essere impreziosita da un gol, ma nel primo tempo Seculin si supera negandogli la gioia della marcatura. Per il resto prova convincente, come dimostrato dagli applausi del pubblico al momento della sostituzione

Inglese 6.5, Montalto 5.5, D’Andrea 6

