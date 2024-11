QUI CATANIA: Bethers e Stoppa inseriti nella Top 11 di TuttoC

La redazione di TuttoC.com, portale specializzato sulle vicende legate al campionato di Serie C, pubblica la consueta Top 11 dell’ultima giornata di campionato. Per quanto concerne il girone C, spazio anche a due calciatori del Catania, protagonisti nel 2-2 maturato sul campo dell’Avellino. Si tratta di Klavs Bethers e Matteo Stoppa.

“Ancora una gara da sottolineare per l’estremo difensore rossazzurro. Ipnotizza Patierno dal dischetto, non ha responsabilità sulle reti di Redan”, il giudizio espresso sulla prestazione di Bethers. “Dà il via alla rete di D’Andrea colpendo la traversa, poi nella ripresa si mette in proprio e di testa insacca”, si legge in merito alla performance dell’ex giocatore della Sampdoria.

Entrambi confermano di attraversare un buon momento di forma; il primo sta contribuendo ad infondere sicurezza al reparto arretrato, il secondo evidenzia qualità e dinamismo sulla trequarti di campo, insaccando ad Avellino il secondo gol stagionale. Adesso scalpitano per giocare sabato, quando al “Massimino” arriverà la Cavese.

