VERSO CATANIA-TRAPANI: Inglese e Lescano, i giocatori più “golliferi” delle due squadre a confronto

Catania-Trapani rappresenta un confronto molto importante per le ambizioni delle due squadre, in cerca di punti pesanti per risalire la classifica. In questo momento i calciatori più rappresentativi di entrambe le formazioni in fatto di gol non possono che essere Roberto Inglese da una parte e Facundo Lescano dall’altra.

Inglese è attualmente il migliore finalizzatore della manovra rossazzurra con 5 reti all’attivo in 12 presenze. La squadra rossazzurra attraversa un momento fortemente negativo, si aggrappa ai gol ed all’esperienza della 33enne ex punta di Parma e Chievo Verona – tra le altre – per intravedere la luce in fondo al tunnel. Attaccante di qualità, pronto a svariare su tutto il fronte offensivo e dedito al sacrificio, ‘Bobby English’ non segna dal 31 ottobre (Turris 1-1 Catania) e, al “Massimino”, la sua ultima realizzazione risale ad un mese fa, in occasione del 2-0 inflitto al Team Altamura.

Lescano, invece, ha già raggiunto la doppia cifra portando a 11 il numero di gol messi a segno su 14 match di campionato. Attuale capocannoniere del girone C, ha siglato quasi la metà delle reti complessivamente siglate dal Trapani finora (26), segno di quanto il bomber italo-argentino classe ’96 sia prezioso nell’economia del gioco granata.

Centravanti implacabile negli ultimi metri, che in Serie C vede la porta come pochi e con piedi anche da trequartista, Lescano è stato a lungo oggetto d’interesse del Catania in estate, prima del noto periodo di blocco sul mercato del club rossazzurro che ha frenato una trattativa che si presentava a buon punto. Ne ha approfittato il Trapani, perfezionandone l’acquisto dalla Triestina. A peso d’oro.

