QUI CATANIA: tre impegni in casa e uno fuori, calendario da sfruttare al meglio prima della sosta

Cavese oggi al “Massimino”, Taranto in trasferta domenica 8 dicembre allo stesso orario, poi il doppio turno casalingo con Potenza (sabato 14 dicembre) e Sorrento (domenica 22 dicembre), sempre con fischio d’inizio alle 17:30. E’ il calendario del Catania da qui alla conclusione dell’anno solare. Solamente una partita esterna, tre casalinghe. Un 2024 che, sulla carta, può andare in archivio con un bel bottino di punti per i rossazzurri. A patto che la squadra di Toscano faccia valere la propria superiorità tecnica sul campo.

Il Catania ha la possibilità di fare un gran balzo in classifica nei prossimi incontri, arrivando con il sorriso alla sosta natalizia. In linea teorica sono confronti alla portata del Catania, ma in questo campionato dove non esistono partite dall’esito scontato c’è da sudare sempre sul rettangolo verde, fino allo scadere dell’ultimo minuto di recupero. L’auspicio è che la formazione etnea riesca a trarre il massimo da ogni gara, prima di ritornare in campo per affrontare la capolista Benevento il 5 gennaio in Campania.

