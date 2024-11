CATANIA-CAVESE: ecco le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Catania e Cavese, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C. Non si registra alcun cambio nell’undici rossazzurro di partenza rispetto alla gara di campionato precedentemente giocata contro l’Avellino. La Cavese si schiera con il 4-3-3 e recupera Fella, che parte dalla panchina.

CATANIA (3-4-1-2): Bethers; Castellini (C), Di Gennaro (VC), Anastasio; Carpani, Verna, Jiménez, Raimo; Stoppa; D’Andrea, Inglese.

A disp. di Toscano: Adamonis, Quaini, Allegra, Sechi, Ierardi, Guglielmotti, Luperini, Sturaro, De Rose, Forti, Montalto, Corallo.

CAVESE (4-3-3): Boffelli; Rizzo, Saio, Peretti, Loreto (VC); Citarella, Pezzella (C), Konate; Diarrassouba, Vigliotti, Sorrentino.

A disp. di Maiuri: Di Somma, Lamberti, Barba, Maffei, Marchisano, Tropea, Barone, Fornito, Marranzino, Badje, Diop, Fella, Quattrocchi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***