SERIE C – Gallo (Crotone) sul 3-2 al Catania: “Dopo l’intervallo venuta fuori la forza dell’avversario, bravi noi nel primo tempo”

Andrea Gallo, centrocampista del Crotone, torna sulla partita vinta nel precedente turno di campionato con il Catania allo stadio “Ezio Scida”: “Dal 3-0 dei primi 45′ al 3-2 finale? Oltre al risultato c’è da considerare che dall’altra parte avevamo di fronte una squadra costruita per vincere il campionato, con elementi importanti che ruotano. Nella ripresa sono entrati in campo dalla loro parte giocatori che fanno la differenza e hanno disputato categorie superiori. A volte non dipende da noi, c’è anche la forza dell’avversario in mezzo al campo. Bravi noi nel primo tempo, consapevoli che dobbiamo migliorare qualcosa alla luce di quanto evidenziato nella ripresa”.

