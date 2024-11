VERSO CATANIA-TRAPANI: Toscano ritrova i granata, provando a bissare la vittoria di 12 anni fa

Non è la prima volta che Domenico Toscano, da allenatore, affronterà il Trapani. Si registrano infatti quattro precedenti ufficiali quando il tecnico calabrese era al timone di Ternana e Avellino.

Ad oggi risale al 2012 l’unica vittoria di una squadra allenata da Toscano al cospetto del Trapani: nel secondo turno della Coppa Italia maggiore la Ternana di Toscano vinse 2-0 in Umbria per effetto dei gol di Alfageme e Sinigaglia nelle battute iniziali del primo tempo. In campo dal 1′, al centro dell’attacco, il catanese Litteri, che un paio di stagioni fa ha vestito proprio la maglia del Catania.

Successivamente, confronti in Serie B con due successi granata rispettivamente nel 2013 e 2015: 0-2 a Terni (gol di Manconu e Nizzetto) e 3-0 contro la Ternana al “Provinciale” (doppietta di Torregrossa e rete di Coronado). In quest’ultimo caso Montalto, oggi rossazzurro, fu titolare e autore di un assist. Poi, il 10 settembre 2016, pareggio a reti bianche tra Avellino e Trapani al “Partenio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***