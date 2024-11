PAGELLE DI REPARTO: Adamonis sbaglia due volte, centrocampo impalpabile

Il Catania perde 3-2 a Crotone e certifica la propria crisi. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella quattordicesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 4

Serata terrificante allo stadio Ezio Scida per la difesa rossazzurra. Un incubo che dura un tempo, dal primo all’ultimo affondo degli avversari. Silva è una spina nel fianco per Castellini, clamorosi gli errori di Adamonis. Nella ripresa, con la complicità dell’approccio dei calabresi, riesce più semplice gestirsi dietro.

Il migliore in difesa:

–

Adamonis 3, Ierardi 5, Di Gennaro 4, Castellini 4

CENTROCAMPO 5-

Prestazione impalpabile anche in mezzo al campo. Tantissimi gli errori in contenimento e impostazione della manovra, zero pressing sugli avversari. Raimo nella ripresa mette impegno e rabbia, provando ad aiutare i compagni.

Il migliore a centrocampo:

–

Guglielmotti 5, Quaini 4.5, Verna 4.5, Anastasio 5, Lunetta 5, Raimo 6, Carpani sv

ATTACCO 5.5

Solo nella ripresa, con il Crotone meno motivato e grazie ai cambi, si riesce a creare qualcosa di buono in fase offensiva. Primo tempo da dimenticare e in generale i numeri non sorridono al reparto.

Il migliore in attacco

Stoppa 6 – Segna e avvia un tentativo di rimonta che non si concretizza.

Inglese 5.5, Jimenez 5.5, Montalto 5.5, D’Andrea 5.5

Allenatore

Toscano 4.5 – Squadra in crisi, formazione sbagliata e, soprattutto, non è arrivata la svolta dopo troppe partite senza vittorie.

