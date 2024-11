VERSO AVELLINO-CATANIA: Toscano, mai il pareggio nei precedenti con gli irpini

In questi giorni abbiamo parlato dei trascorsi di Domenico Toscano sulla panchina dell’Avellino. In vista del match dello stadio “Partenio-Lombardi”, analizziamo i precedenti dell’attuale tecnico rossazzurro da avversario dei lupi. Quattro gare alla guida della Ternana e della Reggina per l’allenatore calabrese al cospetto dell’Avellino, in Serie C e B.

Il 23 ottobre 2011, biancoverdi sconfitti in casa dalla Ternana per 1-3: il catanese ed ex rossazzurro Millesi rispose al momento vantaggio ospite di Fazio, poi i gol di Sinigaglia e Nolè diedero i tre punti agli umbri. L’11 marzo 2012, sempre nel girone A di Prima Divisione Lega Pro, altro successo ternano con le reti di Danti e Bernardi; di Cardinale l’unica rete avellinese siglata nel finale per il definitivo 2-1. L’8 settembre 2013, campionato cadetto, vittoria di misura dell’Avellino caratterizzata dal gol di Castaldo al 54′. Il 27 ottobre 2019, infine, in Serie C acuto esterno della Reggina per 1-2: doppietta di Denis e gol di Charpentier. Bilancio, dunque, di tre vittorie per le squadre guidate da Mimmo Toscano ed un successo irpino. Mai il pareggio.

