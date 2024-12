“CATANIA PER TRE”: abbonamenti alle gare interne con Potenza, Sorrento e Juventus NG

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club rende noto che dalle ore 12.00 di martedì 10 dicembre alle ore 18.30 di sabato 14 sarà disponibile “Catania per tre”, abbonamento valido per le seguenti partite in programma allo stadio “Angelo Massimino”:

•⁠ ⁠Catania-Potenza, sabato 14 dicembre alle 17.30;

•⁠ ⁠Catania-Sorrento, domenica 22 dicembre alle 17.30;

•⁠ ⁠Catania-Juventus Next Gen, da definire (attualmente in calendario domenica 12 gennaio 2025).

Si ricorda che la Lega Italiana Calcio Professionistico non ha ancora diramato la programmazione della seconda giornata del girone di ritorno del Campionato Serie C NOW 2024/2025 e che le date e gli orari delle gare potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive.

Per l’acquisto dell’abbonamento “Catania per tre”, che potrà essere effettuato esclusivamente online su TicketOne.it, sarà necessaria la card “We Catania”. Modalità di acquisto: esclusivamente in digitale, caricando il titolo sulla card “We Catania”.

I sottoscrittori di “Catania per tre” potranno inoltre usufruire fino al 4 gennaio 2025, al Catania FC Official Store, dei seguenti sconti:

•⁠ ⁠40% sulle sciarpe

•⁠ ⁠⁠15% su tutti gli altri articoli, con patch Serie C e coccarda tricolore in omaggio per ogni nuovo acquisto di una maglia da gara (promozioni non cumulabili con altri sconti e/o promozioni in corso).

ABBONAMENTO “CATANIA PER TRE”

Prezzi comprensivi di prevendita:

Curve € 30

Tribuna B € 60

Tribuna A € 90

Tribuna Elite € 150

Tribuna d’Onore € 300

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***