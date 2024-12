SERIE C – Antonini (Pres. Trapani): “Campionato ancora lungo. 0-5? Quello che ha fatto il Catania molto grave, bisogna portare rispetto”

Intervenuto ai microfoni di Sicilia 242, il presidente del Trapani Valerio Antonini si è soffermato sul coefficiente di difficoltà del girone C di Serie C e soprattutto sul recente match di Coppa Italia Serie C stravinto a Catania. Ecco quanto evidenziato:

“La Serie C è un torneo molto lungo e complicato, la strada per la promozione è lunga. Ci sono tre possibilità: prima di tutto la promozione diretta, i playoff o l’accesso direttamente ai playoff tramite la Coppa Italia, come ha fatto il Catania la scorsa stagione. La nostra squadra è fortissima, ha avuto dei problemi che preferisco mantenere riservati. Ho allontanato il ds perchè lo abbiamo ritenuto responsabile di alcune situazioni che poi chiariremo in sede di collegio arbitrale”.

“Con i se e con i ma non si fa la classifica. Il Catania ha perso in casa col Latina, ha pareggiato col Messina giocando in 11 contro 10, questo è un girone difficilissimo. Io credo che bisogna guardare partita dopo partita, tenendo in considerazione anche l’allarme forte che ci siano una o più squadre che a gennaio potrebbero essere escluse dal campionato. Se non si fa una riforma seria su questi campionati con indagini finanziarie serie non si andrà mai da nessuna parte. Ci vorrebbe un solo girone di Serie C con le migliori piazze e le città più importanti a rappresentare un campionato che abbia una dignità completamente diversa“.

“Il Catania ha giocato meglio del Trapani in campionato e ha vinto meritatamente. Sullo 0-5 in Coppa Italia, invece, è il caso di fare chiarezza perchè credo sia molto grave quello che fatto il Catania. Una mancanza di rispetto innanzitutto verso i 7.000 catanesi che hanno comprato il biglietto, ma anche per lo svolgimento e la regolarità della competizione stessa e della partita successiva, visto che noi abbiamo pagato giocando contro l’Altamura dopo avere schierato i nostri titolari nella gara di coppa. E’ evidente che ognuno può fare quello che vuole ma poi non si può lamentare se la partita finisce 5-0. Io quando ho visto la formazione del Catania ho detto ai miei di fargliene 10, perchè ritengo sia giusto dire a chi fa uno sport così importante come il calcio, soprattutto vendendo 7.000 biglietti, che non si fa così. Bisogna portare rispetto ai tifosi – una tifoseria eccezionale che è quella del Catania – ma anche nei confronti della squadra avversaria“.

“Anche quei poveri ragazzi non sono stati rispettati dai dirigenti del Catania, che li hanno mandati in campo alla sbaraglio. Se ne avessi schierati tre nel primo tempo e tre nel secondo, avrebbero giocato sempre in 6 ma in un contesto di squadra più logico e si sarebbero probabilmente messi in evidenza, anche perchè so che ci sono alcuni giovani del Catania di ottime prospettive. Secondo me è stato un errore clamoroso. Avrebbero potuto far giocare i fuori lista. Io non permetterei mai ad un allenatore di fare una cosa del genere, per rispetto dei tifosi e dei giovani – che avranno un pessimo ricordo di questa partita -, inoltre ritengo che alla lunga paghi il fatto che l’ambiente non sia sereno dopo una figura barbina come questa. Snobbare la Coppa Italia, poi, lo avrei potuto capire se il Catania fosse stato primo in classifica. Può rappresentare, invece, una formula importante per partecipare ai playoff“.

