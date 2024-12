EX ROSSAZZURRI – Çani: “Quando volevo lasciare Catania per tornare a Bari ma Cosentino si impuntò…”

Nella stagione 2012/13 c’era anche Edgar Çani nella rosa del Catania che giunse all’ottavo posto in Serie A. Sedeva sulla panchina etnea Rolando Maran, attuale allenatore del Brescia. Successivamente ha vestito i colori rossazzurri nel campionato di B 2014/15.

In un’intervista concessa a tuttobari.com, l’ex attaccante torna sull’esperienza vissuta in precedenza al Bari svelando un aneddoto: “La mia volontà era quella di rimanere a Bari, ma ero di proprietà del Catania. Paparesta fece un’offerta economica importante per farmi tornare in Puglia e la mia volontà era quella di ritornare, ma il direttore del Catania si impuntò e disse che voleva trattenermi perché la stagione dopo sarei stato titolare“.

Çani si riferisce all’estate del 2014, quando la squadra rossazzurra fu costretta a ripartire dal campionato di Serie B a seguito della sciagurata retrocessione. L’allora dirigente degli etnei Pablo Cosentino decise di puntare con decisione sul calciatore albanese, sicuro che avrebbe potuto contribuire attivamente al rilancio delle sorti del Catania. Nella stagione cadetta però Çani non fornì prestazioni particolarmente convincenti, mettendo a segno tre gol prima di essere ceduto in prestito a gennaio al Leeds United. Poi, ad agosto 2015, risolse il contratto con il club dell’Elefante trasferendosi a Pisa.

