QUI CATANIA: Butano è il più giovane esordiente di tutta la Serie C 2024/25

Il Catania ha vinto 4-0 in occasione dell’ultima gara del 2024 contro il Sorrento caratterizzata dal gol di Stoppa e dalla fantastica tripletta di Inglese, ma i riflettori del match sono stati puntati anche su Damiano Butano. 16 anni compiuti a novembre, il ‘portierino’ rossazzurro ha risposto presente alla chiamata di mister Toscano. Vista l’indisponibilità di Bethers e Adamonis, il tecnico calabrese ha affidato a Butano i pali del Catania. E non poteva esserci esordio migliore per lui, che ha mantenuto la porta inviolata per l’intera durata dell’incontro.

Sotto il profilo statistico, l’estremo difensore classe 2008 è il più giovane ad avere esordito in tutta la Serie C 2024/25, dunque includendo anche i gironi A e B. Completano il podio la punta del Milan Futuro Francesco Camarda (che vanta presenze anche nella prima squadra rossonera in Champions League e Serie A) e l’attaccante dell’Atalanta U23 Andrea Michieletto, anche loro sedicenni ma nati qualche mese più tardi.

“Sono andato verso la tribuna a fine partita perchè c’erano mia mamma, mio papà, i miei zii. Ho sprigionato tutta l’emozione che avevo dentro. E’ stato tutto così veloce, sono felicissimo. Personalmente speravo di giocare, era improbabile ma non impossibile. Si è presentata una grandissima occasione. Bellissimo difendere i pali della squadra della mia città, è stata un’emozione unica, una gioia incontenibile. Ho avverato un grandissimo sogno“, le parole di Butano a commento di una giornata speciale, consapevole dell’importanza di continuare a lavorare con tanta applicazione ed umiltà.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***