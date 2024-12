GIOVANILI CATANIA: Primavera, vittoria di misura contro il Cerignola

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

L’under 19 rossazzurra supera l’Audace Cerignola grazie al gol di Federico D’Emilio, propiziato da un assist di Antonino Parco nel corso del quinto minuto di recupero del secondo tempo, e conquista così la quinta vittoria consecutiva. La rete decisiva matura al termine di un match combattuto in cui Privitera e compagni hanno collezionato le occasioni migliori nella ripresa. Giunti alla pausa invernale, i ragazzi allenati da Marco Biagianti occupano il secondo posto in classifica con Gubbio e Potenza. Sabato 18 gennaio, in programma Giugliano-Catania.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Girone B, dodicesima giornata Sabato 14 dicembre 2024 – Campo Sportivo di Nesima

Catania-Audace Cerignola 1-0

Rete: st 50° D’Emilio.

Catania: 1 D’Agata; 2 Bonaccorso (16°st 13 Doni), 3 Allegra (35°st 17 Cutispoto), 4 Parco, 5 Sechi, 6 Nania, 7 Privitera (K), 8 Ortoli (16°st 20 Giardina), 9 Corallo (VK), 10 Coriolano, 11 D’Emilio. A disposizione: 12 Vitale; 14 Ursino, 15 Ippolito, 16 Fascetta, 18 Maugeri, 19 Nastasi, 21 Pelleriti, 22 Ciniero, 23 Limina. Allenatore: Biagianti.

Audace Cerignola: 1 Biffaro (VK); 2 Cannone, 3 Camerino, 4 Longo (K), 5 Repola, 6 Barletta, 7 Senatore (16°st 13 Curcelli), 8 Buono (22°st 18 Iagulli), 9 Basile (16°st 16 Asselti), 10 Falconetti (16°st 20 Dabellonio), 11 Okoh (35°st 14 Fucci). A disposizione: 12 Salice; 15 Nanula, 17 Lorusso, 19 Valentino. Allenatore: Mancano.

Tempi di recupero: pt 1’; st 6’.

Ammoniti: Corallo (C); Okoh, Cannone, Asselti, Iagulli (A).

Arbitro: Domenico Calanna (Acireale).

Assistenti: Diego Franco (Acireale) e Giovanni D’Agostino (Acireale).

