CATANIA-POTENZA: ecco le formazioni ufficiali. Anastasio, Lunetta e Montalto in campo

Le formazioni ufficiali di Catania e Potenza, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C. Si registrano alcuni cambi nell’undici rossazzurro di partenza rispetto alla gara di campionato precedentemente giocata contro il Taranto. Quaini e Anastasio in difesa, Carpani e Lunetta sugli esterni. Castellini, Raimo e Inglese partono dalla panchina.

CATANIA (3-4-2-1): Adamonis; Ierardi, Quaini, Anastasio; Carpani, De Rose (VC), Sturaro (C), Lunetta; Jiménez, Stoppa; Montalto.

A disp. di Toscano: Butano, Gega, Castellini, Raimo, Verna, Forti, Inglese, D’Andrea.

POTENZA (4-3-3): Alastra (VC); Novella, Verrengia, Sciacca, Rillo; Castorani, Felippe, Erradi; Rosafio, Caturano (C), Schimmenti.

A disp. di De Giorgio: Cucchietti, Galiano, Milesi, Burgio, Galletta, Landi, Ferro, Mazzocchi, Ghisolfi, Ragone, Mazzeo, Selleri.

