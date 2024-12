MERCATO: Gomez, il Crotone se lo tiene stretto. Contratto prolungato

Autore di 6 gol in questo campionato (7 includendo la Coppa Italia Serie C), Guido Gomez prosegue la militanza nel Crotone avendo siglato l’accordo per l’allungamento del contratto, ora in scadenza a giugno 2027. Si era parlato tanto, in estate, di un possibile trasferimento al Catania dell’attaccante italo-argentino, rimasto a lungo in bilico tra la possibilità di lasciare la Calabria e l’ipotesi di restare alla corte di Emilio Longo.

Gomez è stato vicino a diventare un nuovo calciatore etneo, la stessa società rossoblu aveva anche individuato il sostituto nel profilo del 26enne Christian Tommasini, il momento di blackout del Catania sul mercato estivo ha però frenato drasticamente la trattativa con il Crotone che, adesso, punta con decisione su uno degli uomini più rappresentativi, il capitano della squadra calabrese.

